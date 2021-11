Zur Impfung mitgebracht werden müssen der Personalausweis und, falls vorhanden, der Impfausweis. Die bereits ausgefüllte Einwilligungserklärung erleichtert den Ablauf an der Impfstation.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Vier mobile Impfteams sind derzeit im Emsland im Einsatz. Geimpft wird unter anderem in den Testcontainern in Meppen und Papenburg sowie in den Lingener Emslandhallen. Auch an anderen Orten sind die Teams im Einsatz.

In den Lingener Emslandhallen und im Testcontainer auf dem Marktplatz Untenende in Papenburg wird jeweils montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr geimpft. In Meppen finden die Impfungen zu den gleichen