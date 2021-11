Großer Zuspruch für die Spendenaktion: Patricia Reppien (links) und Marlene Brinker (rechts) organisieren die Gewinne und Verkaufsartikel für die besondere Weihnachtsaktion zu Gunsten der Kinder- und Jugendhospizarbeit.

Olaf Schnieders

Lingen. Seit zehn Jahren engagiert sich die Lingenerin Marlene Brinker für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke mit dem Stützpunkt in Lingen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen verkauft sie Geschenke.

Die Geschenke sind alle selbst gemacht. Das eingenommene Geld spendet sie an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke sowie an seinen Stützpunkt in Lingen. Mittlerweile unterstützt ein kleines Team aus Nachbarn, Freunden und