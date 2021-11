Mehr Personal und Technik für die Pflege der Radwege in Lingen

Verbessert werden soll die Pflege und Unterhaltung von Radwegen in Lingen.

Brameshuber

Lingen. Die Radwege in Lingen sollen künftig besser gepflegt werden. Was genau vorgesehen ist, war Thema im Ausschuss für Planen, Bauen und Mobilität.

In der Stadt Lingen sind in den vergangenen Monaten erhebliche Mittel in ein neues Hauptradroutensystem investiert worden. Dieses Hauptradroutennetz muss sowohl im Sommer als auch im Winter ordentlich unterhalten werden. Hierzu ge