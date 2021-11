Auto überschlägt sich in Messingen – 19-Jährige verletzt

In Messingen hat sich ein Auto überschlagen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild)

dpa / Malte Christians

Messingen. An der Beestener Straße ist am am Mittwochnachmittag ein Auto nach einem Bremsvorgang von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, hat eine 19-jährige Fahrerin aus Mettingen in Nordrhein-Westfalen wegen eines vorausfahrenden Traktors in einer Linkskurve gebremst und dabei die Kontrolle über das Auto verloren. Die Meldung des Unfalls ging bei d