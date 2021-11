Er ist wieder da: XXL-Weihnachtsbaum auf Marktplatz in Lingen

Am Donnerstag wurde der XXL-Weihnachtsbaum auf dem Lingener Marktplatz aufgebaut.

Julia Mausch

Lingen. Für Aufsehen hat er im vergangenen Jahr gesorgt und tut es 2021 wieder: Seit Donnerstag steht auf dem Marktplatz in Lingen ein XXL-Weihnachtsbaum.

Schon im vergangenen Jahr wurde die Tanne der Superlative als "höchster transportabler Weihnachtsbaum in Niedersachsen bezeichnet". 30 Tonnen schwer ist der Koloss, der am Mittwoch auf dem Marktplatz in Lingen aufgebaut