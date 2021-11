Laden ein zum Tag der offenen Tür beim Verein Lingener Hospiz (von links). Vorsitzende Birgit Stoßberg, Jule Heilen und Helene Friedrich-Krieger, Koordinatorinnen im Verein.

Thomas Pertz

Lingen. "Wir sind da": Mit drei Worten bringt der Verein Lingener Hospiz mit seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern auf den Punkt, wofür er steht. Und das seit 25 Jahren.

Das Jubiläum feiert der Verein am kommenden Donnerstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür in der Mühlentorstraße. Das Jubiläumsbuch wird um 19 Uhr in der Kreuzkirche vorgestellt. Ein gut gewählter Ort,