Palettensofa und Holzscheite in Schüttorf in Brand geraten

Bei dem Feuer in Schüttorf wurde niemand verletzt. (Symbolbild)

David Ebener

Schüttorf. In der Nacht zu Mittwoch ist im Außenbereich eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen.

Gegen halb eins in der Nacht zu Mittwoch wurde das Feuer gemeldet. Nach Angaben der Polizei ist der Brand in dem Außenbereich eines Wohnhauses in Schüttorf ausgebrochen, der durch Holzlamellen abgetrennt war.In Brand geraten war ein Palette