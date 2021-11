Der Karnevalsumzug 2022 in Bawinkel ist wegen Corona abgesagt

Kurz bevor Corona in Deutschland ein Thema wurde, fand am 22. Februar 2020 der bislang letzte Karnevalsumzug in Bawinkel statt. Foto: Wilfried Roggendorf

Wilfried Roggendorf

Bawinkel. Nachdem schon der Karnevalsumzug 2021 in Bawinkel wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist jetzt auch das Aus für den Umzug 2022 beschlossen worden.

Viele hatten sich schon auf Samstag, 26. Februar 2022, gefreut. An diesem Tag hätte nach dem coronabedingten Ausfall in diesem Jahr wieder der Karnevalsumzug in Bawinkel stattfinden sollen. Doch auch daraus wird nichts werden, es