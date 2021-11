Britische Band Status Quo kommt in die Emslandarena nach Lingen

Ende des kommenden Jahres wird die Band Status Quo in der Emslandarena in Lingen auftreten.

Christie Goodwin

Lingen. Auf ihrer „Out Out Quoing – XMAS Tour 2022!“ macht die britische Band Status Quo auch in Lingen Halt. Ein Termin steht bereits und Fans können ab morgen Tickets ergattern.

Nachdem die für das vergangene Jahr geplante „Backbone“-Tour aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, stehen Francis Rossi & Co. für 2022 in den Startlöchern. Ihr erstes Konzert geben sie im März in Karlsruhe. Doch aufgru