Männer ticken anders: SKM in Lingen mit neuem Beratungsangebot

An der Hauswand des SKM an der Lindenstraße wird in den nächsten Tagen unübersehbar auf das neue Angebot hingewiesen. Links Nils Freckmann, rechts sein Kollege Michael Lammel.

Thomas Pertz

Lingen. Das "M" in seinem Namen will der SKM, katholischer Verein für soziale Dienste, mit einem neuen Beratungsangebot für Männer stärker in den Blick nehmen.

Die Buchstaben "SKM" standen vor der Umbenennung des Lingener Fachverbandes im Deutschen Caritasverband für "Sozialdienst katholischer Männer". 1995 erfolgte die Umbenennung in "SKM — Katholischer Verein für soziale Dienste in Lingen".