Das sind die neuen Seniorenvertreter und ihre Aufgaben in Lingen

Der Wahlvorstand führte die Wahl der Seniorenvertretung in Lingen durch.

Thomas Pertz

Lingen. Die Wahl der Seniorenvertretung in Lingen ist beendet, die Namen der gewählten Vertreterinnen und Vertreter stehen fest.

Die Wahl der Seniorenvertretung hatte in der vergangenen Woche im Lingener Rathaus stattgefunden. Per Briefwahl hatten Lingener Bürger ab dem 60. Lebensjahr auch schon Ende Oktober Gelegenheit dazu. Die Möglichkeit, an der Wahl teilzun