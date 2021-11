Viel Freude, aber auf engstem Raum, herrschte beim achten Lingener Hochschulball.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Rund 550 Gäste haben den achten Lingener Hochschulball besucht. Die Veranstaltung fand unter Beachtung der 2G-Regel statt. Doch was überwog bei den Gästen: Die Freude am Feiern oder die Angst vor dem Coronavirus?

Der Lingener Hochschulball war am Freitagabend, 12. November, für viele Studierende ein Höhepunkt ihres Studiums am Campus Lingen. Dies galt vor allem für diejenigen von ihnen, die zuvor am Nachmittag ihre Abschlusszeugn