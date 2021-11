Carolin Kebekus

Moritz Kuenster

Lingen. Carolin Kebekus ist einer der größten Stars der deutschen Comedy-Szene. Im Interview spricht sie über ihr aktuelles Programm und erklärt warum sie gern am 2. Dezember in Lingen auftritt.

In deinen Shows taucht immer wieder der Begriff Pussy auf. Was ist für dich eine Pussy?Das war früher mal mein Spitzname in meinem Freundeskreis, in dem auch viele Jungs waren. Die haben oftmals gefährliche Sachen gemacht, bei denen ich nic