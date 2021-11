Die Grundschule in Clusorth-Bramhar bleibt wegen Baumängel für unbestimmte Zeit gesperrt.

Carsten van Bevern

Lingen. Wegen Bauarbeiten sollten die Schüler der Grundschule Clusorth-Bramhar zwei Wochen lang im Haus der Vereine unterrichtet werden. Doch jetzt wurden Mängel festgestellt, die eine lange Sperrung des Gebäudes erfordern.

In den Herbstferien fanden in der Grundschule Clusorth-Bramhar kleinere Arbeiten statt. Sie dienten auch der Vorbereitung zum Ausbau des Obergeschosses. Dieses wurde in den letzten Jahren von der katholischen Landjugendbewegung (K