Noch bis Ende November können Kunden der Stadtwerke dem Versorger ihre Zählerstände übermitteln.

Symbolbild: Sina Schuldt/dpa

Lingen. Die Stadtwerke Lingen versenden Ablesekarten für die Zählerstände. Kunden haben bis zum 30. November Zeit, die Zählerstände zu melden.

In diesem Jahr lesen die Stadtwerke Lingen wieder selbst einen Teil der Zähler beim Kunden ab. Die Mitarbeiter der Stadtwerke können sich entsprechend ausweisen.Die Ablesekarten werden in den nächsten Tagen per Post zugeschickt. D