Standortsuche erfolglos: Kein Ersatz für Eissporthalle in Nordhorn

Als Übergangslösung während der Sanierung der Eissporthalle in Nordhorn ist diese Traglufthalle aus Wuppertal geplant. Aber die GEE findet bislang keinen Standort.

Stadt Wuppertal/

Nordhorn. Die Eissporthalle Nordhorn wird saniert. Um den Spielbetrieb des Eissportclubs ESC Nordhorn zu sichern, sollte vorübergehend eine Traglufthalle helfen, doch in diesem Winter wird daraus nichts.

Der Grafschafter Eissport muss auch in der laufenden Saison ohne Spiel- und Trainingsbetrieb vor Ort auskommen. Die noch im Sommer diskutierte Ausweichlösung in einer Traglufthalle lässt sich in diesem Jahr nicht mehr realisieren.