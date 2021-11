Die Eislauffläche und die benachbarte Eisbar gehören neben dem künstlichen Weihnachtsbaum zu den ersten Anlagen des Lingener Weihnachtsmarktes, die ab dem 17. November aufgebaut werden.

Helmut Kramer

Lingen. Der Weihnachtsmarkt in Lingen wird am 25. November beginnen. Dabei fiel es dem Veranstalter leichter als früher, professionelle Kunsthandwerker zu gewinnen. Spürbar war jedoch der Personalmangel in der Gastronomie.

"Sobald der Wochenmarkt am Mittwoch, 17. November beendet ist, fangen wir mit den Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt an", sagt Marko Schnitker. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Lingen Wirtschaft und Tourismus