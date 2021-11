Diese Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen 2021

Ein Bändchen in dieser Art bekommen die Besucher des Lingener Weihnachtsmarktes an den Essens- und Getränkeständen, wenn sie geimpft oder genesen sind.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Lingener Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November bei stark steigenden Corona-Zahlen. Das bringt die 3G-Regel an Essens- und Getränkeständen mit sich. Ein Nachweis-Bändchen wird es für Geimpfte und Genesene geben.

Wie dies im Einzelnen umgesetzt werden soll, erklärt Marko Schnitker. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) und mit der Organisation des Weihnachtsmarktes in Lingen beschäftigt. "An all