Gruppe von Männern verprügelt 34-Jährigen in Lingen

In Lingen kam es am Sonntagabend zur einer Gewalttat. Ein 34-Jähriger wurde von mehreren Männern verprügelt.

Jan-Philipp Strobel/dpa

Lingen. Am Sonntagabend ist ein 34-Jähriger, der mit seiner Freundin in Lingen unterwegs war, Opfer eines Übergriffs geworden. Eine Gruppe von Männern verprügelten ihn auf der Straße.

Laut Polizei kam es am Sonntag in Lingen zu der Körperverletzung. Demnach sei ein 34-Jähriger gegen 20.45 Uhr mit seiner Freundin in der Friedrichstraße unterwegs gewesen. Dabei kamen laut Polizei vier Personen auf den Mann zu und schlugen