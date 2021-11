Neues Unterrichtsfach an den BBS Lingen Wirtschaft heißt "Zukunft"

Über die neuen Themen im Schulfach Zukunft freuen sich (von links) Diana Buchhammer, Sina Kerkhoff, Felix Krüp und Joel Kattke zusammen mit den Lehrern Uwe Fögeding und Natascha Weidenbusch-Ziolkowski.

Caroline Theiling

Lingen. Wie erstelle ich eine Steuererklärung? Worauf muss ich achten, wenn ich einen Mietvertrag unterschreibe? Welche Versicherung brauche ich? Diese Themen könnten bald zum Unterricht an der BBS Lingen Wirtschaft gehören.

Die BBS Lingen Wirtschaft gehört zu 65 Schulen in Niedersachsen, denen durch die Teilnahme an dem Modellprojekt "Zukunftsschule" des Niedersächsischen Kultusministeriums enorme Freiheiten in der Schulentwicklung eingeräumt werden.