Frederike Albers ist die fünfte Generation des Familienbetriebes der Bettwarenfabrik Albers in Lingen. Sie steigt nun mit einer Neuerung das Familiengeschäft rund um Daunen und Federn ein.

Jessica Lehbrink

Lingen. "Die Bettfabrik" ist seit Generationen inmitten von Lingen. Vielen Bürgern ist dies jedoch noch nicht bekannt. Das soll sich nun mit einer Neuerung und dem Einstieg der Junior-Chefin in das Familienunternehmen ändern.

Vielen mag das alte Gebäude am Konrad-Adenauer-Ring 20 mit der dunkelgrünen Tür und dem Efeubogen nicht als das bekannt sein, was es ist. Wenn man es betritt, hört man an manchen Stellen das Knirschen des rustikalen Holzfußbodens. In der Pr