Isabel Reinhardt und Jos Willenbrock vom Leo-Club Lingen hoffen mit der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" auf viele Spielzeugspenden, die dann an durch den SKF betreute Kinder überreicht werden.

Jessica Lehbrink

Lingen. In Geschäften in Lingen stehen weihnachtlich geschmückte Sammelboxen. Sie sind Teil der Aktion "Weihnachten im Schukarton" des Leo-Clubs. Gesammelt wird darin Spielzeug für Kinder vor Ort, die nicht soviel haben.

Simpel und dennoch ein große Geste: So soll die Spendenkation der Lingener Leos laufen. In Weihnachtspapier eingeschlagene Boxen dienen derzeit in verschiedenen Geschäften und Einrichtungen in Lingen als Sammelstelle für Spenden – genauer g