So hilft die Diakonie in Lingen Kindern von suchtkranken Eltern

Ein Suchtproblem in der Familie bleibt den Kindern nicht verborgen. Sie leiden darunter.

Patrick Pleul/dpa

Lingen. Wer ein Suchtproblem hat, dem bietet die Diakonie Emsland Hilfe an. Seit Kurzem nimmt die Beratungsstelle in Lingen aber auch jene in den Blick, die bislang mit ihren Problemen alleine standen: die Kinder von Süchtigen.

Die Mutter kommt vom Sofa nicht mehr hoch, weil sie zu betrunken ist. Ihr Mann ist nicht zu Hause, die Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren reagieren unterschiedlich: die einen wie versteinert, die anderen extrem verantwortungsvoll.