Dreitägige Impfaktion in Lingener und Meppener Stadtteilen geplant

Erst- und Zweitimpfungen können sich Personen aller Altersklassen bei der Impfaktion abholen. (Symbolfoto)

Jan Woitas/dpa

Lingen/Meppen. Für diejenigen, die bisher noch keine Erst- oder Zweitimpfung erhalten haben, plant der Landkreis Emsland mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine dreitägige Impfaktion für alle Altersklassen in Lingen und Meppen.

Am Dienstag, 9. November, findet im Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum „Alter Schlachthof“, Konrad-Adenauer-Ring 40, in Lingen der erster Termin der Aktion statt. Am Tag danach, Mittwoch, 10. November, wird die Aktion im Stadtteiltreff Stro