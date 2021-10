Der gebürtige Lingener und in Bawinkel aufgewachsene Thorsten Kornblum tritt am 1. November das Amt des Braunschweiger Oberbürgermeisters an.

Stadt Braunschweig

Bawinkel. Thorsten Kornblum ist 1982 in Lingen geboren und in Bawinkel aufgewachsen. Am 1. November tritt der promovierte Jurist einen neuen Job an: Er wird Oberbürgermeister von Braunschweig.

Bis zum Beginn seines Jurastudiums 2002 in Münster hat Kornblum bei seiner Familie in Bawinkel gelebt. Dort hat er im Tennisclub den Schläger geschwungen und war in der evangelisch-lutherischen Christuskirchengemeinde Brögbern-Biene-Bawinke