Das Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen führt die 2G-Regel ein

Im Ludwig-Windthorst-Haus gilt ab 1. November die 2G-Regel.

Helmut Kramer

Lingen. Ab dem 1. November gilt im Lingener Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) die 2G-Regel. Dies hat Akademiedirektor Marcel Speker jetzt mitgeteilt.

Besucher und Teilnehmer an Kursangeboten müssen ab dann einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen, wenn sie das LWH betreten möchten. Ein Test reicht dann nur noch in medizinischen Ausnahmefällen, die eine Impfung unmöglich machen. In die