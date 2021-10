Die Frauenklinik in Ibbenbüren zieht nach Rheine um

Das Perinatalzentrum in Rheine, in dem Früh- und Neugeborene versorgt werden, übernimmt die Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Ibbenbüren, das ebenfalls zur Mathis-Stiftung gehört.

dpa/Fabian Strauch

Rheine. Die Gynäkologie- und Geburtshilfe des Klinikums Ibbenbüren wird nach Rheine verlegt. Einer der Gründe: Es gibt zu wenig Hebammen im Klinikum.

Pro Jahr entscheiden sich weit über 2000 Frauen bei der Geburt eines Kindes für die geburtshilfliche Abteilung in der Frauenklinik am Mathias-Spital in Rheine. Künftig wird die Zahl wohl noch einmal deutlich ansteigen. Denn spätestens