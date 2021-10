Neubau der Sparkasse in Lingen: Bald fließt der erste Beton

Ein Blick auf die Baustelle aus dem Bürofenster der Sparkassenfiliale in der Lingener Innenstadt.

Thomas Pertz

Lingen. Eine große Lücke klafft in der Lingener Innenstadt nach dem Abriss des alten Gebäudes der Sparkasse Emsland am Markt. Nun soll es aufwärts gehen - im wörtlichen Sinne.

Stephanie Löning kann sich noch gut daran erinnern, wie sie als Kind am Weltspartag vor 50 Jahren ihre Spardose zur Sparkasse am Markt in Lingen gebracht hatte. "Dass ich nun den Abbruch und den Neubau mit verursache, finde ich sp