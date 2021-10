Deshalb verkauft der Weinhandel Willenbrock in Lingen Flutwein

Isa und Hendrick Willenbrock haben 1200 Flaschen "Flutwein" im Ahrtal gekauft, um einen Winzer dort zu unterstützen. Die Flasche verkaufen sie für zehn Euro.

Thomas Pertz

Lingen. Lingener Weinhändler mit Leib und Seele: Das sind Isa und Hendrick Willenbrock. Deshalb tut es dem Ehepaar auch in der Seele weh, was Winzer in den Hochwassergebieten erlitten haben - und wollen helfen.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. 183 Menschen starben. Dabei wurde