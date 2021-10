51 Wertstoffhöfe, wie hier an Brümmers Weg im Lingener Gauerbach, gibt es im Landkreis Emsland.

Wilfried Roggendorf

Lingen. In Lingen soll einer der 51 Wertstoffhöfe, die es im Landkreis Emsland gibt, Anfang Dezember geschlossen werden. Es ist einer von sieben in der Stadt, während es in anderen Kommunen deutlich weniger gibt.

Für die Entsorgung von Abfällen sind in Niedersachsen die Landkreise als Entsorgungsträger zuständig. So regelt es das Abfallgesetz des Bundeslandes. Sie müssen in einer Satzung festlegen, wie, wann und wo ihnen die Abfälle zu übe