Deswegen hat der Burgerladen "The Bulldog" in Lingen nicht geöffnet

Das Burger-Restaurant Bulldog im NOZ-Quartier Lingen hat noch immer geschlossen - weil das Personal fehlt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Burgerladen "The Bulldog" wollte in Lingen im August 2021 im neuen NOZ-Quartier öffnen. Doch bis heute ist er geschlossen – dafür gibt es Gründe.

Als bekannt wurde, dass der Burgerladen "The Bulldog" in das neue NOZ-Quartier in Lingen einzieht, war die Freude bei vielen Lingenern groß. Die Burger-Enthusiasten Christian Hampe und Waldemar Schmidt sehen sich nicht a