Das Tierheim Lingen kommt mit der stetig steigenden Zahl an Katzen an seine Grenzen.

Lida Mehri

Lingen. Trotz Kastrationspflicht vermehren sich verwilderte Katzen in Lingen so rasant, dass die Tierschützer des Lingener Tierheims an ihre Grenzen kommen. Sie sind jetzt auf Unterstützung angewiesen.

Mehr als 150 Katzen leben in den Räumen des Tierheims, der eigentlich nur Kapazität für nicht mehr als 100 hat. Aufnahmestation und Tiergehege sind voll, es miaut an jeder Ecke und die Mitarbeitenden und Freiwilligen sind absolut überlastet