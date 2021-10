Pflegeausbildung in der Region Lingen: Viele Bewerbungen aus dem Ausland

Auszubildende in der Pflege in Lingen und Umgebung kommen aus 34 verschiedenen Ländern.

Daniel Reinhardt

Lingen. In den Pflegeberufen wächst der Anteil derer, die aus anderen Ländern kommen und in Lingen und der Region ihre Ausbildung machen. Vor welchen Herausforderungen steht dabei die Akademie St. Franziskus in Lingen?

Interviewpartner der Redaktion waren Dr. Gabriele Weglage, promovierte Pflegewissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Akademie sowie die Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen Erika Claas, Henning Geerdes und Andreas Roling.Wie steht es