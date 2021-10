Abstimmung im Lingener Stadtrat: Dort bilden CDU und FDP demnächst eine Gruppe.

Thomas Pertz

Lingen. "20 plus drei" heißt die neue Formel im Lingener Stadtrat. CDU und FDP werden dort eine Gruppe bilden.

Das kündigen CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling und der Fraktionsvorsitzende der FDP, Dirk Meyer, in einer Mitteilung am Freitag an die im Rat vertretenen Fraktionen an. Hintergrund ist das Ergebnis der Kommunalwahl am 12. September.Die