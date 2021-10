Das neue Spielschiff hat auf dem Spielplatz Sändkerstraße in Lingen festgemacht.

Lingen. Der Spielplatz Sändkerstraße in Lingen-Ramsel erstrahlt in neuem Glanz. Rund 50.000 Euro hat die Stadt Lingen in die komplette Sanierung des Geländes investiert. Highlight ist jetzt ein riesiges Spielschiff.

Der Spielplatz Sändkerstraße in Ramsel ist nach einer Mitteilung der Stadt Lingen kaum wiederzuerkennen. Die bisherigen Spielgeräte waren bereits über 20 Jahre alt und wurden vollständig zurückgebaut. Dafür dürfen sich die Kinder