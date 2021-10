Polizeiauto in Schüttorf durch ausgehobenen Gullydeckel beschädigt

Polizisten sind in Schüttorf über einen von bislang unbekannten Tätern ausgehobenen Gullydeckel gefahren. Das Einsatzfahrzeug wurde dadurch leicht beschädigt.

Friso Gentsch/dpa

Schüttorf. Durch einen ausgehobenen Gullydeckel ist in Schüttorf ein Einsatzfahrzeug der Polizei beschädigt worden.

Am frühen Sonntagmorgen, 10. Oktober, ist es gegen 4.30 Uhr in der Industriestraße zu dem Unfall gekommen. Die in Nordhorn stationierten Beamten fuhren während einer Einsatzfahrt über einen ausgehobenen Gullydeckel, der im Vorfeld durc