Nordlohner Straße in Lingen: Neue Ampel und Tempolimit geplant

Eine neue Ampel und damit eine Geschwindigkeitsreduzierung entsteht bald an der Nordlohner Straße in Höhe der Straße "Am Schwalbenufer".

Julia Mausch

Lingen. Die Straße "Am Schwalbenufer" in Lingen ist jetzt eine Fahrradstraße. Nun kommt an die angrenzende Nordlohner Straße eine Ampel und ein Tempolimit.

Radfahrer und Fußgänger, die durch den Emsauenpark aus der Stadt kommend in Richtung Nordlohne wollen, müssen die Nordlohner Straße in Höhe der Straße "Am Schwalbenufer" überqueren. Schon vor einigen Jahren hatte der Sportverein ein Tempoli