Ewald Kornol steht in der großen Halle des Campus Lingen unter dem 100-Tonnen-Kran, auf den er als Lehrling im Eisenbahnausbesserungswerk schon 1963 einmal hinauf durfte.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Für den 1946 in Freren geborenen Ewald Kornol ist es eine Reise in die Vergangenheit: Erstmals seit 1980 besucht er das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk in Lingen, wo heute der Campus beheimatet ist.

Kornol wächst in Lingen auf, wohnt mit seiner Familie in der Finkenstraße und besucht acht Jahre lang die Volksschule. 1961, noch keine 15 Jahre alt, beginnt er im Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) an der Kaiserstraße eine Leh