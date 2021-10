Große Erwartungen an Wasserstoff-Projekte in Lingen

Das Emsland und der Industrie-Standort Lingen setzen für die Zukunft auf den Energie-Träger Wasserstoff.

dpa/Friso Gentsch

Lingen. Im Wandel ist der Industrie-Standort Lingen: Geprägt von der Kernkraft, verspricht nun ein neuer Energieträger große Chancen für die Zukunft.

Auch wer in früheren Jahren in Lingen und dem südlichen Emsland im Chemieunterricht nicht ganz so gut aufgepasst hat, weiß inzwischen, wofür H2 steht. Die chemische Formel für Wasserstoff gilt als ein Energieträger der Zukunft, mit dem