Thomas Pertz in den Redaktionsräumen der Lingener Tagespost im neuen NOZ-Quartier.

Lars Schroer

Lingen. Die Lingener Tagespost wird 75 Jahre alt. 30 von diesen gestaltete Redaktionsleiter Thomas Pertz bislang mit. Über das Selbstverständnis und die Ausrichtung einer Redaktion im Wandel der Zeit berichtet er hier.

75 Jahre alt – so weit zurück kann mein persönlicher Blick auch mit 58 Lebensjahren nicht gehen. Aber für 30 Jahre reicht es schon, denn am 4. März 1991 begann mein erster Arbeitstag in der Lokalredaktion in Lingen. Seitdem hat sich unsere