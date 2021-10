Zugang zu Konzert von Heinz-Rudolf Kunze in Lingen nur mit 2G

Sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte Heinz Rudolf Kunze bei seinem Konzert im Juli 2021auf der Waldbühne Kloster Oesede.

Dominik Lapp

Lingen. Das Konzert von Heinz-Rudolf Kunze in Lingen wurde mehrfach verschoben, doch nun kann es endlich stattfinden. Termin ist am 15. Oktober im Theater an der Wilhelmshöhe.

Kunze, der in Osnabrück zur Schule gegangen ist und dort auch sein Abitur abgelegt hat, hat sich nach rund 40 Jahren auf der Bühne und unzähligen ausverkauften Shows mit Band und Streichern noch einmal ganz neu erfunden. Akustisch und so pe