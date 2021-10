Seine Abschlussrede als Erster Bürgermeister der Stadt Lingen: Heinz Tellmann in der Halle IV.

Helmut Kramer

Lingen. Am Ende erhoben sich die Mitglieder des Stadtrates und applaudierten dem Mann, der Lingen humorvoll, authentisch und souverän repräsentiert hat: Erster Bürgermeister Heinz Tellmann.

Über sieben Jahre hatte Tellmann in dieser Funktion die Stadt bei zahlreichen Terminen vertreten, „sympathisch, authentisch und humorvoll“, wie Oberbürgermeister Dieter Krone in der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Halle IV den La