Start als Untermieter: Im hinteren Büro im Schreibwarengeschäft Nottbeck konnten ab dem 1. April 1948 die Anzeigen für die Lingener Tagespost aufgegeben werden.

Archiv Nottbeck

Lingen. Mit dem Neubau des NOZ-Quartiers im Zentrum von Lingen hat die Neue Osnabrücker Zeitung die Bedeutung der lokalen Berichterstattung und der regionalen Märkte im Emsland unterstrichen. Die Anfänge waren bedeutend kleiner.

So prangte der Schriftzug der Lingener Tagespost ab dem 1. April 1948 zunächst am Gebäude des 1894 von Louis Nottbeck gegründeten Schreibwarengeschäftes in der Lingener Burgstraße 17 - 19. Dort hatte man Büroräume angemietet. Zuvor war die