Am 23. April 1946 erschien erstmals die Osnabrücker Rundschau in einer Lokalausgabe "Lingen": Geburtsstunde der Zeitung, die ab 1951 Lingener Tagespost hieß. Zuvor hieß sie auch "Neues Tageblatt. Lingener Ausgabe" und "Lingener Tagespost. Neue Tagespost - Echo der Welt - Stimme der Heimat".

Carsten van Bevern

Lingen. Im April 1945 fehlte es in Deutschland an Vielem – auch an Papier, Druckerfarbe und Druckkapazitäten: Eine regelmäßig erscheinende Tageszeitung konnte im Altkreis Lingen daher erst einige Monate wieder erscheinen.

Der Informationsbedarf der Bevölkerung war nach der Besetzung des Kreises Lingen durch britische Truppen Anfang April 1945 allerdings groß. So informierte die britische Militärregierung die Bevölkerung zunächst per Lautsprecher, Flugblätter