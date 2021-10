Brustkrebs früh erkennen am Bonifatius-Hospital in Lingen

Bei der Mammografie kann Brustkrebs in einem frühen Stadium erkannt werden.

Thomas Imo/imago images

Lingen. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt an Brustkrebs. Die Krankheit verursacht meist erst spät Beschwerden. Um sie besonders früh zu erkennen, gibt es das Mammobil, das nun am Boni in Lingen Halt macht.

Laut Mitteilung des Bonifatius-Hospitals werden 13.000 Frauen aus Lingen, Emsbüren, Lengerich und Freren per Brief eingeladen und erhalten erneut die Möglichkeit, an der Früherkennung von Brustkrebs teilzunehmen – im Mammobi