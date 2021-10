Zu wenige examinierte Pflegekräfte, Auszubildende, die Patienten im Akkord waschen müssen - so hat es eine Lingenerin erlebt, die bei der Hedon-Klinik gekündigt hat. (Symbolfoto)

Daniel Bockwoldt/dpa

Lingen. Die Arbeitssituation in der Pflege der Hedon-Klinik ist unzumutbar. So empfinden es die Mitarbeiter in Lingen, die am Dienstag protestierten. Was bedeutet das genau? Eine Pflegerin berichtet vom Klinik-Alltag.

Am Dienstag sind etwa 50 Mitarbeiter für eine Protestaktion vor der Klinik aufmarschiert. Sie machten mit Plakaten ihrer Wut Luft und schilderten Verdi-Gewerkschaftssekretär Oliver Barth, was sie genau belastet und warum laut Verdi akt