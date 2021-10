Wer bislang noch nicht geimpft ist, kann dies am Samstag in der Nordhorner Innenstadt nachholen. Da der Impfstoff von Johnson & Johnson genutzt wird, ist auch kein zweiter Termin notwendig.

Ulrich Stamm/imago-images

Nordhorn. Wer bislang noch nicht gegen Corona geimpft ist, dem bietet sich kommende Woche in Nordhorn die Möglichkeit.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim veranstaltet die Impfaktion am Samstag, 9. Oktober. Angeboten wird diese von 10 bis 17 Uhr geht. Impfen lassen kann man sich an der Lingener Torbrücke in der Nordhorner Innenstadt, wie es in einer Mitteilun