Mit ihrem Animationsfilm „Bau dir eine Welt mit einem Buch“ belegte Sofia Danilova aus Lingen beim Volksbank-Jugendwettbewerb in der Kategorie Kurzfilm den vierten Platz bundesweit.

Volksbank Lingen

Lingen. Sofia Danilova aus Lingen ist überzeugt: In ein Buch passen mehr als 1000 Welten. Das zeigt die 13-jährige in einem Kurzfilm so gut, dass sie beim Volksbank-Jugendwettbewerb „Bau dir deine Welt!“ bundesweit vorn landete.

Viele Kinder und Jugendliche aus der Region waren dem Aufruf der Volksbank Lingen gefolgt und hatten sich am 51. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ unter der Schirmherrschaft von Künstlerin Rosa Loy beteiligt.Bundes