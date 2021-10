Polizeikommissarin Lena Brüning geht als zweite "Community Policerin" online.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Lingen. Mit Polizeikommissarin Lena Brüning geht bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim nun eine weitere „Community-Policerin“ auf Instagram online. Sie wird regelmäßig aus ihrem Polizeialltag berichten.

Bereits im Mai startete Jessica Scholz erfolgreich als erster "Instacop" in den beiden Landkreisen. Nun bekommt sie Unterstützung. Lena Brüning gehört seit dem 1. Oktober dem Einsatz - und Streifendienst in Lingen an und wird ab sofort