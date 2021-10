Pflegekräfte der Hedon-Klinik am Limit: Station wird geschlossen

Die Mitarbeiter der Hedon Klinik protestieren wegen der hohen Arbeitsbelastung und konfrontieren Holger Kammann, kaufmännischer Direktor, mit den Problemen.

Julia Mausch

Lingen. Den Pflegekräften der Hedon-Klinik in Lingen reicht es. Weil die Arbeit in ihren Augen so hart ist, haben sie protestiert. Die Geschäftsführung hat jetzt eine Lösung.

Sie helfen schwerkranken Menschen nach einem Krankenhausaufenthalt dabei wieder ins Leben zurückzukehren. Über Wochen und Monate dauert die Therapie und in dieser Zeit stehen sie den Schwerkranken zur Seite. Sie machen es gerne – doch